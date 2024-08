Nuoto: Gregorio Paltrinieri si è rotto il gomito dopo la cerimonia di chiusura di Parigi 2024

Edizione storica per l’Italia quella olimpica di Parigi 2024, ma anche un evento ricco di sfortuna per il Bel Paese. Tra alcune decisioni arbitrali sfavorevoli, tantissimi piazzamenti ai piedi del podio, centesimi o centimetri che non hanno aiutato, purtroppo anche gli infortuni hanno frenato gli atleti azzurri.

La notizia clamorosa è che la lista degli italiani infortunati non è terminata con i Giochi, ma è proseguita anche subito dopo: Gregorio Paltrinieri, successivamente alla Cerimonia di chiusura, nella quale è stato portabandiera con Rossella Fiamingo, si è infatti rotto il gomito.

Ad annunciarlo è stato proprio il nuotatore azzurro, argento nei 1500 stile libero e bronzo negli 800 stile libero in vasca in terra transalpina sui suoi profili social.