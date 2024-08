Nuoto artistico, l’Italia comincia bene: azzurre terze nel tecnico della prova olimpica a squadre

Una bella Italia in questa prima giornata del nuoto artistico alle Olimpiadi di Parigi 2024. All’Aquatics Centre si è dato il via alle danze in vasca e il tutto è cominciato dalla routine tecnica riservata alle squadre. Ricordiamo, come da regolamento, che si attribuiranno le medaglie ai team sulla base della somma dei punti del tecnico, del libero e della routine acrobatica.

Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, il capitano Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino hanno presentato il tema della Disco Dance, già esibito nei Mondiali di Doha con cui le azzurre avevano concluso al quinto posto, ma i coefficienti erano stati più bassi di quelli delle principali avversarie. Di conseguenza, si è lavorato per elevare tali punteggi.

Si può parlare di missione compiuta, dal momento che le italiane hanno concluso il tecnico con il terzo punteggio: 277.8304 lo score totale, frutto di un grado di difficoltà dell’esercizio pari a 47.100, con 182.3804 negli elementi e 95.4500 nell’impressione artistica. Le azzurre hanno preceduto di pochissimo le francesi (277.7925).

In vetta troviamo una Cina straripante, capace di andare ben oltre i 300 punti, ovvero 313.5538, davanti alla Spagna (287.1475) e, appunto, alla selezione del Bel Paese. Domani, a partire dalle 19.30, sarà in programma la routine del libero, fondamentale nel percorso che porterà alle medaglie.