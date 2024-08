Nuoto artistico, le cinesi Wang/Wang in vetta dopo la routine tecnica. Assenti Cerruti/Ruggiero

Andata in archivio la routine tecnica del doppio in queste Olimpiadi di Parigi 2024 nel nuoto artistico. Una gara in cui, in teoria, ci sarebbe dovuta essere la coppia italiana formata da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, argento mondiale a Fukuoka proprio nell’esercizio “tech”. Le cose sono andate, però, diversamente in casa nostrana.

Sfortunatamente, come comunicato dalla Federnuoto, c’è stata la defezione del duo tricolore. “Con profondo dispiacere, la Federnuoto comunica la rinuncia al doppio di nuoto artistico per l’indisponibilità di Linda Cerruti. La plurimedagliata mondiale ed europea ha febbre alta e verte in condizioni che non le consentono di gareggiare. L’azzurra, non sostituibile, è risultata negativa al Covid“, il testo della nota della FIN.

Una routine in cui le cinesi Wang Liuyi e Wang Qianyi hanno ottenuto il migliori riscontro di 276.7867 (grado di difficoltà di 40.050, 174.6867 negli elementi e 102.1000 nell’impressione artistica) a precedere le sorelle austriache Alexandri (267.2533) e le sorelle olandesi de Brouwer (264.7066).

Per il podio vorranno essere della partita anche le britanniche Kate Shortman e Isabelle Thorpe (264.0282) e le ucraine Maryna e Vladyslava Aleksiiva (260.4600).