Nuoto artistico, beffa Italia! Accolti dei ricorsi postumi, le azzurre precipitano in classifica

Un cambiamento non così gradito in casa Italia al termine della routine tecnica della prova a squadre, in questa prima giornata di gare del nuoto artistico alle Olimpiadi di Parigi 2024. Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, il capitano Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino si erano rese protagoniste di un ottimo esercizio, a rappresentare il tema della Disco Dance.

Le azzurre avevano ottenuto un punteggio di 277.8304, frutto di un grado di difficoltà di 47.1000, con 182.3804 negli elementi e 95.4500 nell’impressione artistica. Compagine tricolore che aveva terminato in terza posizione, preceduta solo dalla Cina (313.5538) e dalla Spagna (287.1475). Un ottimo presupposto, in considerazione che le medaglie in questi Giochi saranno attribuiti dalla somma di tre routine (tecnico, libero e acrobatic).

Tuttavia, la classifica è stata modificata per i ricorsi di Stati Uniti e del Giappone sulla valutazione di quanto accaduto in acqua e che non corrispondeva al punteggio inizialmente attribuito a queste due compagini. Alla fine della fiera al Giappone sono stati attribuiti 284.9017 punti e agli USA 282.7567.

Pertanto, le nostre portacolori sono scivolate in quinta posizione sulla base di quanto detto. Domani, a partire dalle 19.30, sarà in programma la routine del libero, fondamentale nel percorso che porterà alle medaglie e si spera non vi siano ulteriori “sorprese”.