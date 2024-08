New Zealand è l’equipaggio da battere, Peter Burling: “Sfidanti così forti non si vedevano da tempo”

Team New Zealand si appresta a mettere in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. I Kiwi avevano difeso il titolo tre anni fa nella baia di Auckland, sconfiggendo Luna Rossa in una monumentale finale per 7-3. La corazzata oceanica ha però deciso di emigrare e di portare la prestigiosa competizione in Europa: saranno le acque di Barcellona a ospitare l’evento, che la compagine di Grant Dalton spera chiaramente di dominare.

Team New Zealand attende di conoscere il nome del suo sfidante, che uscirà dalla Louis Vuitton Cup: uno tra Luna Rossa, INEOS Britannia, American Magic, Alinghi e Orient Express guadagnerà il diritto di fronteggiare il Defender nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. La novità di questa edizione è che il Defender scenderà in acqua anche durante il round robin del torneo degli sfidanti, anche se i risultati che verranno ottenuti contro i favoriti della vigilia non verranno conteggiati ai fini della classifica.

Peter Burling si presenta all’appuntamento dopo aver alzato al cielo la Coppa America nelle ultime due edizioni. Il timoniere è un autentico predestinato e punta chiaramente a proseguire la propria striscia di trionfi nel massimo evento velico, anche se nel corso della conferenza stampa della vigilia il 33enne ha riconosciuto le doti dei vari competitor, già affrontati settimana scorsa nelle regate preliminari: “Il gruppo degli sfidanti è il più forte da molto tempo a questo parte, durante i preliminari abbiamo assistito a regate straordinarie. Credo che tutti abbiano punti di forza e di debolezza“.

Peter Burling, capace anche di laurearsi Campione Olimpico a Rio 2016 e di mettersi l’oro al collo a Tokyo 2020, ha fatto capire la grande attesa per vedere all’opera i rivali e per cimentarsi in terra catalana nel corso della fase a gironi che ci terrà compagnia dal 29 agosto all’8 settembre: “Sarà molto emozionante vedere cosa succederà nelle prossime due settimane. Alla fine del doppio round robin uno di questi team andrà a casa. Il livello si sta alzando a dismisura ed è emozionante vedere cosa succederà“.