NASCAR Cup Series, Richmond riapre le danze dopo la sosta olimpica

Torna questo fine settimana la NASCAR Cup Series dopo la pausa di due settimane per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli organizzatori hanno infatti deciso di fermarsi per l’unica volta nel corso della stagione in occasione della rassegna a Cinque Cerchi, una scelta dovuta anche agli impegni precedentemente presi da parte di NBC.

Denny Hamlin (2009, 2010, 2016), Martin Truex Jr (2019, 2021), Brad Keselowski (2014, 2020), Kyle Larson (2017) e Chris Buescher (2023) hanno vinto almeno una volta il secondo round che annualmente si svolge presso il Richmond Raceway, pista che negli anni ha cambiato più volte la propria collocazione all’interno del calendario.

La sfida di questo fine settimana, non valida per i Playoffs come accaduto negli ultimi anni, sarà valida come il 23mo atto della regular season dei ventisei previsti, corsa oltremodo importante che potrebbe regalare un pass certo per l’ultima parte del campionato ad uno dei protagonisti che ancora sono a rischio ‘eliminazione’.

Denny Hamlin è l’osservato speciale grazie all’affermazione ottenuta in primavera in quel di Richmond. La Toyota Camry #11 del Joe Gibbs Racing prova a rifarsi dopo una difficile 400 Miglia ad Indianapolis, ultima tappa disputata dalla NASCAR Cup Series a luglio che ha premiato la Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports di Kyle Larson.