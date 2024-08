NASCAR Cup Series, Reddick beffa Byron e vince in Michigan

Tyler Reddick ha vinto la sfida in Michigan valida per la NASCAR Cup Series. Seconda affermazione in stagione, la settima in carriera, per la Toyota 45 del 23XI Racing dopo una bella battaglia nell’Overtime contro William Byron.

Dopo una notte di pausa per il maltempo e la Stage 1 vinta dalla Ford Mustang 12 del Team Penske di Ryan Blaney, l’unica tappa del campionato all’interno del catino di Brooklyn è ripresa con Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet 5) in lotta per la vetta con Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing Toyota 19).

Il finale della Stage 2 è stato più che mai interessante dopo una breve caution dovuta ad una serie di forature che ha coinvolto la Ford Mustang 22 Team Penske di Joey Logano, la Chevrolet Camaro 16 Kaulig Racing di AJ Allmendinger e la Ford 38 Front Row Motorsports di Todd Gilliland.

La battaglia si è accesa per il secondo traguardo volante della corsa, una nuova bandiera gialla ha però cambiato le carte in tavola dopo un errore in uscita da curva 3-4 di Larson. L’ex campione della serie, uno dei tanti ad aver cambiato quattro gomme prima del restart, ha perso il controllo della propria Chevy Camaro innescando una carambola che ha coinvolto su tutti Bubba Wallace (23XI Racing Toyota 23), Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota 20), Joey Logano 22, Chris Buescher (RFK Racing Ford 17) e Chase Briscoe (Stewart-Haas Racing Ford 14).

L’ultima parte dell’evento, dopo la Stage 2 vinta da Kyle Busch (RCR Chevrolet 8), è iniziata con una una nuova caution per uno spettacolare cappottamento poco dopo curva 2 della Chevrolet 7 Spire Motorsports di Corey LaJoie. Busch ha intrapreso una strategia leggermente differente rispetto ai rivali, il due volte campione della serie ha iniziato a lottare con William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet 24) e Tyler Reddick (23XI Racing Toyota 45) per la leadership provvisoria a meno di 30 giri dalla fine.

Con sole due gomme cambiate nell’ultima sosta, Busch è stato però lentamente beffato dai rivali ed ha lasciato spazio a Reddick ed a Byron. L’ex campione della NASCAR Xfinity Series ha iniziato a lottare contro il vincitore dell’ultima Daytona 500 e con il carburante, una variabile da tenere sempre in considerazione in un catino molto veloce come quello del Michigan.

Tutto è cambiato a meno di 5 giri dalla fine, dopo un testacoda in curva 4 da parte di Martin Truex Jr. Difficile weekend per l’alfiere di Toyota, al via per l’ultima volta in carriera full-time nella NASCAR Cup Series ed ancora senza un posto automatico nei NASCAR Playoffs.

Dopo un primo Overtime, finito male per un testacoda da parte di Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet 1) dopo curva 2, Byron e Reddick si sono contesi il primato con la Ford 6 RFK Racing di Brad Keselowski e la Toyota Camry 45 Joe Gibbs Racing di Ty Gibbs.

Il migliore, in relativa scioltezza, è stato Reddick. Il 28enne californiano ha respinto i rivali ottenendo la prima gioia in carriera in Michigan davanti a Byron, Keselowski, Gibbs e Busch, ancora out dalla lotta virtuale per i Playoffs. Settimana prossima la Daytona 400, che precederà la fine della regular season in quel di Darlington.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES MICHIGAN

45 RUN Tyler Reddick Tyt 206 37.966 189.643 37.665 191.159 7

24 RUN William Byron Chv 206 0.168 0.168 37.999 189.479 37.700 190.981 6

54 RUN Ty Gibbs Tyt 206 0.590 0.422 38.281 188.083 37.621 191.382 6

8 RUN Kyle Busch Chv 206 1.007 0.417 38.142 188.768 37.664 191.164 7

6 RUN Brad Keselowski Frd 206 1.546 0.539 38.667 186.205 37.670 191.134 5

17 RUN Chris Buescher Frd 206 1.789 0.243 38.691 186.09 37.679 191.088 13

71 RUN Zane Smith Chv 206 2.142 0.353 38.879 185.19 37.873 190.109 10

99 RUN Daniel Suarez Chv 206 2.269 0.127 38.836 185.395 37.802 190.466 9

11 RUN Denny Hamlin Tyt 206 2.306 0.037 38.940 184.9 37.866 190.144 10

77 RUN Carson Hocevar Chv 206 2.567 0.261 39.054 184.36 38.076 189.095 11

41 RUN Ryan Preece Frd 206 2.748 0.181 39.050 184.379 38.099 188.981 8

10 RUN Noah Gragson Frd 206 2.827 0.079 38.995 184.639 38.208 188.442 9

47 RUN Ricky Stenhouse Chv 206 2.865 0.038 39.250 183.439 38.059