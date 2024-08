NASCAR Cup Series, Austin Dillon mantiene la vittoria a Richmond, ma perde l’accesso automatico ai Playoffs

La NASCAR ha ufficialmente preso una decisione in merito al discutibile finale della competizione di Richmond valida per la Cup Series andata in atto settimana domenica scorsa. Austin Dillon, primo sotto la bandiera a scacchi, mantiene il successo in Virginia, ma perde la chance di accedere automaticamente ai Playoffs.

L’ex vincitore della Daytona 500 diventa quindi ‘invisibile’ ai fini della graduatoria della fase più importante del campionato e di conseguenza dovrà imporsi in un’altra competizione per conquistare l’ipotetico accesso al ‘Round of 16’ che scatterà a settembre da Atlanta.

Il 34enne è stato sanzionato dall’ente organizzatore dopo aver deliberatamente spinto contro le barriere nel corso dell’ultimo giro la Ford Mustang n. 22 Team Penske di Joey Logano e la Toyota Camry n. 11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin.

Il nativo dello Stato del North Carolina, in azione con la riconoscibile Chevrolet Camaro n. 3 del RCR, ha perso anche 25 punti nella classifica della regular season, un ulteriore limite in vista dell’ipotetico accesso alla fase più importante del campionato.

Sono ancora quattro i posti disponibili per accedere con una vittoria ai Playoffs che inizieranno dopo la disputa degli eventi di Michigan, Daytona e Darlington. Questo vuol dire che sicuramente resterà almeno un posto libero nel ‘Round of 16’ per un pilota senza affermazioni, attualmente sono 12 i piloti con un successo dopo 23 gare disputate da febbraio ad oggi.

Alla vigilia della ‘Firekeepers Casino 400’ di domenica prossima sono presenti virtualmente ai Playoffs senza vittorie Martin Truex Jr, Ty Gibbs, Bubba Wallace e Chris Buescher. Seguono dalla 17ma alla 19ma posizione Ross Chastain, Chase Briscoe e Kyle Busch.

IL VIDEO DEL CONTATTO TRA DILLON, LOGANO ED HAMLIN A RICHMOND