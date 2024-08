MotoGP su TV8: orari GP Austria 2024, il programma in chiaro dal 16-18 agosto

Il Gran Premio di Austria sarà l’undicesimo dei venti appuntamenti da cui è composto il Mondiale 2024 di MotoGP, Moto2 e Moto3. Si entra ufficialmente nella seconda metà della stagione anche dal punto di vista aritmetico, allineandosi all’aspetto temporale, visto che siamo decisamente più vicini al 17 novembre di quanto non lo si è al 10 marzo.

Spielberg è un tracciato ben conosciuto da piloti e ingegneri, pur avendo subito una recente modifica per ragioni di sicurezza. Dal 2022 è stata introdotta una chicane per spezzare il secondo rettilineo, allo scopo di ridurre la velocità con cui i centauri approcciano la Remus Kurve, teatro di un agghiacciante spettacolo nel 2020, fortunatamente privo di conseguenze per tutti i piloti coinvolti.

Si scenderà in pista da venerdì 16 a domenica 18 agosto. Quali saranno le tempistiche precise di quella che è diventata una sorta di “classica di mezza estate” e come fare per seguire il GP di Austria 2024 di MotoGP in TV?

MOTOGP – PROGRAMMA GP AUSTRIA 2024

VENERDÌ 16 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.30-08.45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 16.15-16.25, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 16.35-16.45, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 17 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.40-09.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA I

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Ore 16.10, MotoE, GARA II

DOMENICA 18 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 09.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP AUSTRIA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Austria. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento austriaco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 17 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 10.50-11.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12.15, Diretta Gara-I MotoE

Ore 12.50-13.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13.45-14.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 18 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 13.10, Differita GARA-II MotoE

Ore 14.00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 15.15, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 17.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP