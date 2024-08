MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Austria 2024: Bagnaia al comando, Martin insegue

Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo nelle prove del GP di Austria, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring. Il due volte Cammpione del Mondo ha stampato un incisivo 1:28.508, precedendo il redivivo Franco Morbidelli per 0.281. Il centauro della Ducati ufficiale ha rifilato un distacco di 0.319 a Jorge Martin (Ducati Pramac), suo grande rivale per il titolo iridato.

L’altro spagnolo Marc Marquez è quarto a 0.350 con la Ducati del Team Gresini, seguito dalla KTM di Brad Binder e dal compagno di squadra Alex Marquez. Accedono direttamente al Q2 anche le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi e la Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Di seguito i risultati e la classifica delle pre-qualifiche del GP di Austria, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring.

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP AUSTRIA 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.508 21 22 310.3

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’28.789 21 23 0.281 0.281 310.3

3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’28.827 25 27 0.319 0.038 310.3

4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’28.858 25 26 0.350 0.031 309.0

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.969 25 25 0.461 0.111 314.4

6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.056 26 27 0.548 0.087 307.6

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.107 16 20 0.599 0.051 311.6

8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.117 21 22 0.609 0.010 309.0

9 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’29.233 19 24 0.725 0.116 309.0

10 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.281 21 24 0.773 0.048 311.6

11 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’29.308 16 21 0.800 0.027 314.4

12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.329 27 28 0.821 0.021 311.6

13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.380 24 26 0.872 0.051 307.6

14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’29.606 26 26 1.098 0.226 310.3

15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’29.762 24 24 1.254 0.156 310.3

16 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’29.809 26 27 1.301 0.047 307.6

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.822 17 22 1.314 0.013 311.6

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’29.881 23 23 1.373 0.059 313.0

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’29.952 26 26 1.444 0.071 309.0

20 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’30.058 6 8 1.550 0.106 305.0

21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.183 10 12 1.675 0.125 311.6

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.421 23 23 1.913 0.238 306.3

23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’30.545 18 23 2.037 0.124 311.6

24 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.657 14 23 2.149 0.112 310.3

25 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1’30.895 13 21 2.387 0.238 311.6