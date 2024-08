MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Aragon 2024: Marc Marquez precede Martin, Bagnaia solo 21°

Ci pensa Marc Marquez (Ducati Gresini) a fissare il miglior tempo nella sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon (Spagna) dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand, ha visto il Cabroncito chiudere con il tempo di 1:48.289, uno dei pochissimi piloti che ha voluto rischiare, dato che il nuovo asfalto presenta zero grip per le gomme dei piloti. Secondo tempo per Jorge Martin (Ducati Pramac) a 483 millesimi, quindi terzo Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 613.

Quarta posizione per Brad Binder (Red Bull KTM) a 663 millesimi, quinta per Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 665, mentre è sesto Alex Marquez (Ducati Gresini) a 755. Settimo Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) a 797 millesimi, ottavo Jack Miller (Red Bull KTM) a 826, quindi nono Enea Bastianini (Ducati Factory) a 931 mentre Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 972.

11° Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) a 1.082, quindi 19° Luca Marini (Honda Repsol) a 1.756, mentre Francesco Bagnaia (Ducati Factory) è 21° a 1.927. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i tempi della sessione mattutina.

CLASSIFICA TEMPI PL GP ARAGON 2024 MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’48.289 12 13 346.1

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’48.772 10 18 0.483 0.483 341.8

3 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’48.902 10 18 0.613 0.130 345.0

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’48.952 16 19 0.663 0.050 344.0

5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’48.954 9 13 0.665 0.002 337.5

6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’49.044 16 18 0.755 0.090 340.7

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’49.086 7 18 0.797 0.042 344.0

8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.115 7 19 0.826 0.029 347.3

9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’49.220 18 20 0.931 0.105 341.8

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’49.261 16 16 0.972 0.041 340.7

11 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’49.371 17 17 1.082 0.110 344.0

12 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’49.449 12 16 1.160 0.078 339.6

13 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’49.565 15 16 1.276 0.116 344.0

14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’49.648 18 18 1.359 0.083 339.6

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’49.655 17 18 1.366 0.007 338.6

16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’49.669 8 19 1.380 0.014 342.9

17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’49.766 6 18 1.477 0.097 341.8

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’50.011 16 19 1.722 0.245 335.4

19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’50.045 12 17 1.756 0.034 345.0

20 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’50.133 15 16 1.844 0.088 340.7

21 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’50.216 7 14 1.927 0.083 340.7

22 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’51.463 13 14 3.174 1.247 342.9