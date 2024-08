MotoGP, record della pista e pole per Espargarò davanti a Bagnaia nelle qualifiche del GP Gran Bretagna

Aleix Espargarò firma il record della pista e conquista con Aprilia la pole-position in vista del GP di Gran Bretagna. Lo spagnolo si impone davanti a Francesco Bagnaia ed ad Enea Bastianini, rispettivamente in seconda ed in terza piazza al termine di una Q2 più che mai serrata.

Dopo la Q1, controllata da Alex Marquez (Gresini Ducati) davanti a Pedro Acosta (KTM), la bagarre per la prima posizione si è accesa con le Ducati apparentemente superiori alla concorrenza grazie a Francesco Bagnaia davanti al teammate Enea Bastianini ed all’iberico Jorge Martin. I tre si sono collocati nell’ordine citato, il campione del mondo in carica ha registrato il nuovo primato del tracciato in 1.57.517.

Il record del piemontese è stato insidiato da Aleix Espargarò, abile a fermare il cronometro in 1.57.309. Il catalano, grazie ad una bandiera gialla presente nel primo settore per una caduta di Maverick Vinales (Aprilia), non è più stato battuto da nessuno, Bagnaia e Bastianini si sono dovuti accontentare delle restanti posizioni della prima fila.

Jorge Martin (Prima Pramac) ha stabilito il quarto crono beffando Alex Marquez, Brad Binder (KTM) e Marc Marquez (Gresini Ducati). Completano la Top10 Vinales, Acosta e Fabio Di Giannatonio (VR46 Ducati), mentre si è collocato 12mo Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) alle spalle della KTM di Jack Miller.

Oggi alle 16.00 italiane la Sprint Race del GP di Gran Bretagna, domani alle 14.00 la gara in quel di Silverstone.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA MOTOGP

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’57.309 6 7 332.3

2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’57.517 3 7 0.208 0.208 335.4

3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’57.693 3 7 0.384 0.176 337.5

4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’57.734 3 7 0.425 0.041 333.3

5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’57.817 6 7 0.508 0.083 329.2

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.950 6 7 0.641 0.133 339.6

7 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’58.098 2 6 0.789 0.148 334.3

8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’58.137 3 6 0.828 0.039 334.3

9 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’58.312 3 7 1.003 0.175 337.5

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’58.371 3 7 1.062 0.059 331.2

11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.736 3 7 1.427 0.365 335.4

12 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’59.671 6 7 2.362 0.935 332.3