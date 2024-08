MotoGP, orari prove libere GP Gran Bretagna 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Si riapre ufficialmente il sipario sul Motomondiale 2024. Dopo la consueta pausa estiva, infatti, domani si ripartirà per la seconda parte del campionato, quella che andrà ad assegnare i tre titoli. Si tornerà in azione nel corso di questo fine settimana con il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della stagione. Orari MotoGP: prove libere ore 11.45 italiane, pre-qualifiche ore 16.00.

Sul tracciato di Silverstone la classe regina si presenta alla ripartenza con Francesco “Pecco” Bagnaia (fresco di matrimonio) in vetta alla classifica generale con 222 punti e un +10 di margine su Jorge Martin che si attesa a 212 dopo la caduta del Sachsenring. Terzo Marc Marquez con 166 punti, quarto Enea Bastianini con 155, mentre è quinto Maverick Vinales a quota 125.

Passando alla Moto2, al comando della graduatoria generale rimane Sergio Garcia con 147 punti che, tuttavia, mantiene solamente 7 lunghezze di vantaggio su Ai Ogura, quindi in terza posizione troviamo Joe Roberts con 123 punti, contro i 108 di Fermin Aldeguer. Chiudendo con la classe più leggera, infine, sempre ampiamente in fuga David Alonso con 179 punti e un rassicurante +58 su Ivan Ortola, quindi terza posizione per Daniel Holgado a -59.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna sarà disponibile su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della MotoGP.

PROGRAMMA GRAN PREMIO GRAN BRETAGNA 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 2 agosto

Ore 10.00-10.35 Prove libere Moto3

Ore 10.50-11.30 Prove libere Moto2

Ore 11.45-12.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 14.15-14.50 Prove libere 1 Moto3

Ore 15.05-15.45 Prove libere 1 Moto2

Ore 16.00-17.00 Pre-qualifiche MotoGP