MotoGP, orari prove libere GP Austria 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Nella giornata di domani, venerdì 16 agosto, si alzerà ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento della stagione. Si correrà, come tradizione, sul tracciato del Red Bull Ring, incastonato nei monti della Stiria tra le città di Spielberg e Zeltweg.

Dopo il weekend di Silverstone abbiamo avuto un nuovo cambio di guida in classifica generale per la classe regina. Jorge Martin, infatti, è di nuovo al comando con 241 punti contro i 238 di Francesco Bagnaia, quindi terzo Enea Bastianini con 183 davanti a Marc Marquez quarto con 179.

Passando alla Moto2, invece, sempre in prima posizione Sergio Garcia con 160 punti contro i 142 di Ai Ogura ed i 123 di Joe Roberts. Quarto Fermin Aldeguer con 112, davanti ad Alonso Lopez con 100. Passando alla classe più leggera, invece, David Alonso scappa con 199 punti contro i 146 di Ivan Ortolà ed i 133 di Daniel Holgado, quarto poi Collin Veijer a quota 131.

Come seguire l’evento in tv? Il canale Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del venerdì del Gran Premo di Austria mentre Sky Sport 1 (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un turno o sessione.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 16 agosto

Ore 08.30-08.45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 16.15-16.25, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 16.35-16.45, MotoE, Qualifiche – Q2