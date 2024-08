MotoGP oggi in tv, GP Austria 2024: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 16 agosto, primo giorno di prove libere del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024. Sulla pista di Spielberg, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del weekend. Un circuito molto particolare, in cui i centauri dovranno affrontare tante accelerazioni e frenate nel più classico delle piste Stop&Go.

Un day-1 nel quale, in MotoGP, capire se la Ducati dominerà o meno. Il tracciato è stato introdotto in calendario nel 2016 e ha visto la scuderia di Borgo Panigale trionfare in 8 delle 10 edizioni finora disputate. La casa italiana è stata competitiva fin dal prima volta a Spielberg, riuscendo a rimanere imbattuta fino al 2020.

Nelle ultime due circostanze Francesco Bagnaia è salito sul gradino più alto del podio. Per il pilota piemontese il week end dello scorso anno fu assai significativo dal momento che conquistò la pole-position, il nuovo record del tracciato e le vittoria nella gara Sprint e nel GP della domenica. Distanziato di soli tre punti da Jorge Martín (Pramac Racing Team), Pecco vorrà far valere la tradizione in questo fine-settimana.

Il venerdì del GP d’Austria sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Non è prevista altresì la copertura televisiva e streaming (Sky Sport) della MotoE quest’oggi.

MOTOGP OGG IN TV GP AUSTRIA 2024

Venerdì 16 agosto

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.00-17.10, MotoE, Q1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Q2

Diretta testuale: OA Sport

