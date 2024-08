MotoGP, Marco Bezzecchi: “Finalmente mi sono divertito, Marquez? Ho imparato da lui”

Marco Bezzecchi finalmente sorride. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha chiuso al sesto posto il GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP. Una bella risposta da parte del pilota italiano, capace finalmente di divertirsi rendendosi artefice di una prova di alto profilo.

Positivo il bilancio del nativo di Rimini, il quale ha dovuto cedere il passo a Marc Marquez e Brad Binder, rispettivamente quarto e quindo ai piedi del podio composto da Francesco Bagnaia, Jorge Martin ed Enea Bastianini. Giunto in zona mista, il centauro romagnolo ha commentato la sua prestazione:

“Finalmente ho fatto un po’ di sorpassi essendo forte in staccata – ha detto “Bez” – Sono contento, non siamo ancora tra i primi ma ci stiamo avvicinando. Ieri abbiamo fatto un grande lavoro sistemando la moto in staccata; oggi mi sentivo forte e con la media non è facile. Il problema è stata la temperatura della gomma davanti. Quando ho visto dietro Marquez ho cercato di spingere un po’ di più per andare vicino a Binder, ma stare vicino a lui mi ha mandato in difficoltà con la gomma davanti, si è scaldata troppo. Dopo ho faticato perché quando non entri forte in curva devi andare dentro sul gas, quindi ho avuto problemi sul dietro. Negli ultimi sette giri ho cercato quindi più che altro di portare a casa il risultato”.

In ultimo il centauro della VR46 ha parlato di Maruqez: “Non è facile fronteggiarlo, Marc è velocissimo ed è bravo soprattutto in bagarre. Ma se ce l’hai dietro significa che stai andando bene. Andava forte, ho imparato da lui vedendolo più da vicino. Ci servirà per il futuro“.