MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez a Spielberg. Ancora nessuna vittoria per gli spagnoli al Red Bull Ring

Torna in scena il Mondiale di MotoGP 2024. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, sarà in scena il Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento della stagione. Vedremo una nuova grande sfida ai piani alti per la rincorsa al titolo, con Jorge Martin e Marc Marquez nuovamente protagonisti. Andiamo a vedere come si sono comportanti i due spagnoli al Red Bull Ring nei loro precedenti.

I PRECEDENTI DI MARC MARQUEZ E JORGE MARTIN NEL GP D’AUSTRIA

2016 – Il ritorno del GP d’Austria nel Motomondiale arriva il 14 agosto 2016. Marc Marquez in MotoGP si ferma in quinta posizione a 11.8 secondi da Andrea Iannone che vince davanti a Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. In Moto3, invece, Jorge Martin è sesto a 4.1 da Joan Mir che precede Brad Binder ed Enea Bastianini.

2017 – Il Cabroncito si classifica al secondo posto dopo una battaglia meravigliosa con Andrea Dovizioso che lo beffa all’ultima curva e lo precede per 176 millesimi. Jorge Martin, invece, è terzo nella gara di Moto3 a 3.3 secondi da Joan Mir che vince davanti a Philipp Oettl.

2018 – Il 12 agosto 2018 Marc Marquez si ferma in seconda posizione a 130 millesimi da Jorge Lorenzo, mentre completa il podio Andrea Dovizioso. Jorge Martin, invece, nella classe più leggera si mette sul gradino più basso del podio nella corsa vinta da Marco Bezzecchi davanti a Enea Bastianini.

2019 – Ancora un secondo posto per Marc Marquez in MotoGP a 213 millesimi da Andrea Dovizioso, mentre completa il podio Fabio Quartararo. Jorge Martin, salito in Moto2, si ferma in settima posizione a 5.2 secondi da Brad Binder che chiude davanti ad Alex Marquez e Jorge Navarro.

2020 – Doppio appuntamento al Red Bull Ring dopo la pandemia. Marc Marquez salta il doppio appuntamento per infortunio, mentre Jorge Martin vince il Gran Premio d’Austria davanti a Luca Marini e Marcel Schroetter. Il nativo di Madrid, quindi, è secondo nel Gran Premio di Stiria dietro a Marco Bezzecchi e davanti a Remy Gardner. Lo spagnolo aveva vinto la gara, ma un track limit nell’ultimo giro lo ha visto chiudere alle spalle del romagnolo.

2021 – Jorge Martin vince il Gran Premio di Stiria con 1.5 su Joan Mir e 9.6 su Fabio Quartararo. Marc Marquez, invece, è ottavo a 17.9. Ancora doppietta al Red Bull Ring con il Gran Premio d’Austria che vede Jorge Martin terzo a 14.5 da Brad Binder (secondo Francesco Bagnaia) in una gara “pazza” per la pioggia negli ultimi giri. Marc Marquez, invece, non va oltre la 12a posizione a 38.4.

2022 – Marc Marquez salta per infortunio la gara austriaca, mentre Jorge Martin si ferma in decima posizione a 17.1 da Francesco Bagnaia che precede Fabio Quartararo e Jack Miller.

2023 – Si inizia con la Sprint Race che vede Jorge Martin terzo a 5.0 da Francesco Bagnaia con Brad Binder secondo. Marc Marquez, invece, è solo 10° a 14.4. La gara lunga, invece, vede Jorge Martin settimo a 12.9 dal solito “Pecco” che precede Brad Binder e Marco Bezzecchi, mentre il Cabroncito è solamente 12° a 23.0.