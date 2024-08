MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sono contento per il buon risultato, oggi era meglio non rischiare”

Francesco Bagnaia ha concluso al terzo posto il GP Gran Bretagna, decimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il piemontese ha chiuso la Top3 arrendendosi al teammate Enea Bastianini ed alla Ducati Prima Pramac di Jorge Martin, rispettivamente in prima e seconda piazza all’arrivo.

Il campione del mondo in carica ha affermato ai microfoni della MotoGP prima di salire sul podio: “Stavo cercando di gestire la gomma posteriore al meglio, ma poi ho iniziato a perdere l’anteriore. A quel punto ho amministrato e non ho preso rischi anche dopo la caduta di ieri. Il fresco ha aiutato a gestire meglio le gomme, ieri faceva molto più caldo”.

La caduta nella Sprint ed il terzo posto nella giornata odierna hanno permesso a Jorge Martin di diventare nuovamente il leader del campionato con soli 3 punti di vantaggio. Il Mondiale resta in ogni caso più che mai aperto con ancora metà campionato tutta da vivere.

Il n. 1 dello schieramento ha continuato ai microfoni di Sky Sport MotoGP dicendo: “Ho cercato di riprendere Jorge, ma dopo l’errore in curva 7 non ho più potuto giocarmi la vittoria. Enea è sempre competitivo nell’ultima parte dell’evento, quando parte forte già dal venerdì è difficile stare davanti. Pensavo di poter gestire meglio le gomme nell’arco della competizione, ogni volta che provavo a forzare non riuscito a fare le linee che volevo. Sono contento per il buon risultato, oggi era meglio non rischiare”.

‘Pecco’ guarda avanti, pronto per le due gare di casa che si svolgeranno dopo le trasferte di Spielberg ed Aragon. “Il podio di oggi penso che possa ripetersi a Misano. Bisogna sempre stare sul pezzo in ottica campionato, sappiamo anche quanto Enea possa essere temibile per la lotta al titolo”.