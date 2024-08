MotoGP, Francesco Bagnaia: “L’obiettivo è tornare in testa al Mondiale, la pista austriaca è tra le mie preferite”

Si è alla vigilia dell’undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Nel week end di gareggerà sul circuito austriaco del Red Bull Ring, a pochi chilometri dalla città di Zeltweg. Una pista a cui la Ducati è particolarmente affezionata, visto che la Casa di Borgo Panigale ha trionfato in 8 delle 10 edizioni. Un layout, dunque, che si è quasi sempre adattato alle caratteristiche della moto italiana.

Negli ultimi due GP disputati sul tracciato in Stiria, Francesco Bagnaia si è imposto. In particolare, l’anno passato Pecco fu capace di siglare la pole-position e il nuovo record della pista, oltre a conquistare i successi nella Sprint Race e nel GP domenicale. Distanziato attualmente di tre punti in classifica generale dallo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), le motivazioni del centauro piemontese sono molto alte.

“Sono felice di tornare a correre in Austria. Il circuito di Spielberg è tra le piste che mi piacciono di più e in passato siamo sempre stati competitivi. In generale, è un tracciato dove le Ducati sono sempre state molto veloci; perciò, mi aspetto molti piloti in grado di lottare per le prime posizioni“, ha dichiarato Pecco (fonte: sito ufficiale della Ducati).

“Il nostro approccio al fine settimana sarà quello di sempre. Ora l’obiettivo sarà cercare di tornare in testa alla classifica generale e poi provare ad aprire il distacco in campionato nelle prossime gare“, ha aggiunto il pilota italiano.