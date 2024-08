MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho vissuto una vacanza davvero speciale, non vedo l’ora di correre qui a Silverstone”

Francesco “Pecco” Bagnaia è pronto per tornare in azione dopo le vacanze estive. Il due-volte campione del mondo si è presentato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024.

Dove eravamo rimasti? Sul tracciato di Silverstone la classe regina si presenta alla ripartenza con Francesco “Pecco” Bagnaia (fresco di matrimonio) in vetta alla classifica generale con 222 punti e un +10 di margine su Jorge Martin che si attesa a 212 dopo la caduta del Sachsenring. Terzo Marc Marquez con 166 punti, quarto Enea Bastianini con 155, mentre è quinto Maverick Vinales a quota 125.

Il portacolori del team Ducati Factory inizia la sua conferenza stampa parlando proprio della pausa estiva: “Ho apprezzato la sosta dopo il GP di Germania. Mi sono sposato, ho fatto un po’ di vacanza, poi mi sono allenato. Dopodiché ho corso la Race of Champions Ducati, un evento che è sempre splendido. Ripartiamo da Silverstone, una pista che mi piace, molto lunga, piena di dossi. Sta facendo molto caldo, strano per la zona, potremo gustarci un bel fine settimana”.

La gara inglese sarà anche l’occasione per festeggiare il 75° anniversario del Motomondiale, con le moto che proporranno livree speciali in chiave vintage: “Bellissima idea. Splendido vedere le livree del passato. Mi piace il nostro vecchio disegno, ma anche Yamaha e Honda sono davvero speciali”.