MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sto bene, lavorerò per rientrare ad Aragon”

È stato un pomeriggio complicato per Fabio Di Giannantonio quello di ieri a Spielberg. Nel primo giorno di prove libere in Austria, tappa del Mondiale 2024 di MotoGP, il centauro del Team VR46 è stato vittima di una caduta ad altissima velocità alla curva-8, riportando una dislocazione della spalla sinistra.

Condotto al centro medico del circuito per un primo check sanitario, è stato trasferito all’Ospedale di Judenberg per ulteriori accertamenti che hanno escluso la possibilità di tornare in pista per questo week end. E così il centauro italiano dovrà effettuare ulteriori controlli e dedicarsi all’attività di riabilitazione per essere in pista ad Aragon nel prossimo round della classe regina.

“Un vero peccato e una gran botta. Purtroppo l’impatto è stato a grandissima velocità e Fabio non ha potuto fare nulla per evitare di rotolare nella ghiaia. Dovrà riposare, recuperare energie e sottoporsi a tutti i trattamenti necessari per tornare al lavoro il prima possibile“, ha dichiarato il Team Manager, Pablo Nieto.

Di Giannantonio, da questo punto di vista, si è espresso ai microfoni di Sky Sport: “Sto bene, ieri il dolore era tanto e non riuscivamo a far rientrare la spalla. Ora devo fare una risonanza per vedere tutti i legamenti, pensiamo che tra qualche giorno posso tornare a lavorare a casa e prepararmi per Aragon“.