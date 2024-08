MotoGP, Alex Rins alza bandiera bianca e chiude in anticipo il weekend di Silverstone: “Troppo dolore alla mano”

Il fine settimana di Alex Rins è già concluso. Il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, che segna il rientro in pista, non vedrà in azione il pilota del team Yamaha che, di conseguenza, proverà a rimettersi in carreggiata in vista del prossimo appuntamento, il Gran Premio d’Austria del 16-18 agosto. Al suo posto, come previsto, Remy Gardner.

Cos’è successo al pilota spagnolo sul tracciato di Silverstone? Dopo un 2023 funestato dall’infortunio alla gamba che l’ha tenuto fuori dai giochi per diverse gare, il 2024 sta continuando sostanzialmente sulla stessa falsa riga. Alex Rins, infatti, ha alzato bandiera bianca nel Northamptonshire a causa del forte dolore alla mano operata a seguito della gara di Assen.

Un problema che sembra non dare pace al catalano. Nel corso del fine settimana del Gran Premio di Olanda si era fratturato la mano destra ed è stato operato lo scorso primo luglio, con un doppio intervento. Alla mano nel corso della mattinata. Alla gamba nel corso del pomeriggio. Quello che provoca particolare dolore all’ex Suzuki sono chiodi inseriti nella mano durante l’operazione, ma soprattutto, la mancata consolidazione dell’osso della gamba.

Silverstone è stato un tentativo coraggioso. I medici non erano d’accordo. Lo spagnolo è sceso in pista nel venerdì di Silverstone, ma una caduta nel finale delle pre-qualifiche non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Le sue parole al termine della sessione: “Dopo aver valutato le mie condizioni di salute con i miei medici, siamo giunti alla conclusione che la cosa più responsabile per me è saltare la parte restante del GP di Gran Bretagna. Come potete immaginare, mi dispiace per la squadra e per me stesso. Ogni singolo giro che abbiamo fatto in questa stagione si è rivelato utile per lo sviluppo della moto e per colmare il divario con gli altri costruttori. Ma il dolore che sto provando e il rischio di un infortunio più grave, insieme al parere del medico, mi fanno prendere questa decisione. Spero di tornare in pista e di lavorare di nuovo molto presto. Grazie a tutti per il vostro sostegno”.

Il commento di Massimo Meregalli, team principal della Yamaha: “Prima di tutto, vorrei esprimere il mio dispiacere per Álex. I piloti sono sempre delusi quando non possono correre, ma forse questo è ancora più frustrante per lui, perché il GP di Gran Bretagna è un appuntamento molto speciale. È importante per Monster Energy, che sponsorizza questa gara, e anche per Dorna, che sta organizzando le celebrazioni per il 75° anniversario della MotoGP. Inoltre, ad Álex piace molto Silverstone e ha ottenuto ottimi risultati qui, quindi è sicuramente una delusione. Tuttavia, la sua salute e il suo benessere devono avere la priorità. Abbiamo quindi deciso che non valeva la pena per lui continuare il weekend di gara del GP di Gran Bretagna e speriamo di riaverlo in Austria in condizioni migliori. A partire da domani, Remy sarà operativo dal box del Monster Energy Yamaha MotoGP. Tuttavia, Remy continuerà a correre per il Test Team Yamaha Factory Racing MotoGP per il resto del weekend del GP di Gran Bretagna”.