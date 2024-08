MotoGP, Aleix Espargarò: “Enea ha tenuto un passo incredibile ed era irraggiungibile”

Aleix Espargarò ha concluso il podio della Sprint Race del GP Gran Bretagna, decimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il catalano di Aprilia si è dovuto accontentare della terza posizione conclusiva alle spalle di Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) e del vincitore Enea Bastianini (Ducati).

L’autore della pole-position e del nuovo record del tracciato non è riuscito a fare la differenza nel finale. Lo spagnolo ha gestito la propria posizione, un risultato che regala morale in vista dell’importante giornata di domani.

Il portacolori della casa di Noale ha affermato ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della Sprint: “La mescola media non funziona per l’Aprilia, Enea ha tenuto un passo incredibile ed era irraggiungibile. Ho dato tutto, ma era davvero difficile recuperare Enea o Jorge nel finale della corsa”.

Il compagno di box di Maverick Vinales ha concluso dicendo: “La nuova aereodinamica ci ha aiutato, la moto si muove bene e storicamente l’Aprilia è sempre andata bene a Silverstone. Speriamo domani nella gara lunga di poter tenere il ritmo di Ducati soprattutto negli ultimi giri. Oggi per me non è stato facile con la gomma più dura all’inizio, ma ovviamente puoi avere dei vantaggi per la fase conclusiva”.