Moto3, Veijer si distingue nella seconda sessione di libere del GP Gran Bretagna. 5° Nepa

Collin Veijer porta Intact GP davanti a tutti durante la seconda sessione cronometrata del week-end del GP Gran Bretagna per quanto riguarda la classe Moto3. L’olandese sorride sotto il sole di Silverstone beffando di 3 decimi il riferimento di Ivan Ortolà (MT Helmets – MSI).

Jacob Roulstone (Red Bull Gas Gas) segue nell’ordine precedendo il padrone di casa Scott Odgen (MLav Racing) e Stefano Nepa (LevelUp – MTA). Quest’ultimo si conferma come il migliore degli italiani in azione dopo aver registrato il best lap in mattinata.

Il leader del Mondiale David Alonso (CFMOTO Aspar Team) insegue dopo aver dominato la FP1, il colombiano ha completato la Top10 precedendo Tatsuki Suzuki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSi), Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e Nicola Carraro ( LevelUp – MTA).

Domani una nuova giornata attende i piloti della Moto3 con la terza ed ultima sessione di prove libere e successivamente le qualifiche. Ricordiamo che come sempre la battaglia per la pole aprirà il pomeriggio di Silverstone prima di MotoGP e della Sprint Race MotoGP.