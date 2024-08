Moto3, Ortolà firma la pole per il GP Gran Bretagna. 7mo posto per Nepa

Record della pista e pole-position in Moto3 nel GP Gran Bretagna per Ivan Ortolà. Lo spagnolo si impone per la seconda volta in stagione in qualifica per 41 millesimi sull’olandese Collin Veijer , abile nel finale a scavalcare l’australiano Joel Kelso. 7mo posto per Stefano Nepa, il migliore degli italiani.

Dopo la Q1, turno che ha premiato Adrian Fernandez (Leopard Racing) davanti a Filippo Farioni (Sic58 Squadra Corse), Xabi Zurutuza (Red Bull KTM Ajo) e Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team), è iniziata la lotta per il primato senza David Munoz (BOE Motorsports), spagnolo quinto provvisorio nel Mondiale in difficoltà sin dalla giornata di ieri.

Ivan Ortolà (MT Helmets – MSI) ha stampato la pole provvisoria in 2.09.270 a meno di tre minuti alla fine, l’iberico ha fatto la differenza con tre decimi di scarto sul resto della concorrenza. Con o senza scia, un aiuto importante nella nota pista inglese, nessuno ha beffato il crono del nativo di Valencia, l’olandese Collin Veijer (Intact GP) si è dovuto accontentare della seconda piazza sconfitto per soli 41 millesimi.

Joel Kelso (BOE Motorsports) ha concluso terzo beffando il leader del Mondiale David Alonso (CFMOTO Aspar Team), Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSi) e Jacob Roulstone (Red Bull Gas Gas). L’australiano ha avuto la meglio nei confronti di Stefano Nepa (LevelUp – MTA), centauro che si conferma come il migliore degli italiani.

Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3), Tatsuki Suzuki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) e Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) hanno completato nell’ordine la Top10, mentre dobbiamo scendere fino alla 13ma piazza per trovare Bertelle.

Domani la gara quando in Italia saranno le 12.15.

CLASSIFICA MOTO3 QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA

48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 2’09.270 2 4 232.2

2 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2’09.311 4 4 0.041 0.041 229.2

3 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 2’09.753 5 6 0.483 0.442 232.7

4 80 David ALONSO COL CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 2’09.898 2 3 0.628 0.145 228.8

5 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 2’09.931 3 3 0.661 0.033 229.2

6 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2’10.040 2 5 0.770 0.109 231.2

7 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM 2’10.119 4 4 0.849 0.079 229.2

8 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2’10.128 3 5 0.858 0.009 230.2

9 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2’10.454 2 4 1.184 0.326 230.7

10 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’10.786 2 6 1.516 0.332 228.8

11 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 2’10.804 4 4 1.534 0.018 227.3

12 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2’10.906 3 4 1.636 0.102 225.4

13 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 2’10.929 2 5 1.659 0.023 231.7

14 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’11.097 3 6 1.827 0.168 227.8

15 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP – MTA KTM 2’11.104 3 4 1.834 0.007 229.2

16 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’11.171 3 4 1.901 0.067 229.2