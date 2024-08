Moto3, Josè Antonio Rueda precede Alonso nella seconde libere a Spielberg. Bene Nepa

Calato il sipario sulla seconda sessione di libere del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Moto3. Sul circuito di Spielberg lo spagnolo Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) ha preceduto di 0.051 il leader della classifica mondiale, David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team), e di 0.069 l’olandese Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Una grande dimostrazione di forza di Rueda, ma Alonso è lì e con un passo decisamente costante. Si può sorridere in casa Italia perché Stefano Nepa sembra gradire questo circuito, visto il quinto tempo con la sua KTM LEVELUP – MTA (+0.258). Un bel giro per lui, immediatamente alle spalle dell’australiano Joel Kelso (BOE Motorsports) a 0.118.

Da capire se Nepa avrà la consistenza per tenere il ritmo del gruppo di testa in ottica gara, partendo dal presupposto che l’effetto scia su questo tracciato sarà estremamente importante. Parliamo di un circuito tipicamente “Stop&Go“. In questo primo assaggio di pre-qualifiche, che avrà la sua sublimazione domani, Matteo Bertelle è rientrato nella top-14, siglando l’undicesimo tempo con la Honda Rivacold Snipers a 0.617, mentre il secondo della classifica generale, Ivan Ortola, ha terminato in sesta posizione con la sua KTM MT Helmets – MSI (+0.354).

In merito agli altri italiani, Riccardo Rossi con la KTM CIP Green Power si è classificato 17° a 0.918, mentre Nicola Carraro con la KTM LEVELUP – MTA in ventesima piazza a 1.354. Più indietro Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadre Corse) 23° a 1.595 e il compagno di squadra, Luca Lunetta (26° a 1.959), non al meglio della sua condizione fisica per le fratture alla clavicola e al polso rimediate in allenamento nel corso della pausa estiva.