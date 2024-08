Moto3, David Alonso comanda nella prima sessione di libere a Spielberg. Stefano Nepa in top-10

Nel segno di David Alonso la prima sessione di prove libere del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Moto3. Sul circuito di Spielberg, il colombiano, leader del campionato, vuol mandare messaggi piuttosto chiari ai suoi rivali per il titolo e già da queste libere si è notato quanto l’alfiere della CFMOTO Valresa Aspar Team abbia voglia di fare.

1:40.331 il crono ottenuto da Alonso, a precedere di 0.242 la GasGas dello spagnolo Daniel Holgado e di 0.462 la KTM BOE Motorsports dell’australiano Joel Kelso. In quinta posizione ha terminato il più immediato inseguitore nella classifica generale di Alonso, lo spagnolo Ivan Ortola, che ha ottenuto il crono di 1:40.815, più lento di 0.484 rispetto al suo rivale.

Il pilota della MT Helmets – MSI dovrà spingere il più possibile per tenere ancora vivo questo campionato e impedire che il sudamericano possa festeggiare con anticipo. Su di un tracciato “Stop&Go” come questo sarà importante anche trovare la quadra in termini di frenata e ingresso di curva.In top-10 troviamo anche il migliore degli italiani, Stefano Nepa, che si è posizionato con la sua KTM LEVELUP – MTA in nona piazza a 0.689. Una buona prestazione per lui che spera di salire di rendimento.

Più attardato il resto della truppa tricolore, che ha fatto un po’ fatica a trovare la quadra su layout in Stiria. Matteo Bertelle ha chiuso in tredicesima posizione a 1.061 con la sua Honda Rivacold Snipers, mentre Nicola Carraro ha concluso 18° con la KTM LEVELUP – MTA.

In ventesima piazza c’è Filippo Farioli (+1.848) con la Honda SIC58 Squadra Corse, a precedere Riccardo Rossi (21°) in sella alla KTM CIP Green Power (+1.885). Ancor più problemi per Luca Lunetta, solo 25° con l’altra Honda del team di Paolo Simoncelli e distanziato di 2.278.