Moto3, David Alonso a Spielberg per ipotecare il Mondiale? Ortolà principale antagonista

Il Motomondiale è tornato dalle vacanze estive con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone e torna in scena già questo fine settimana con il Gran Premio d’Austria a Spielberg nel Red Bull Ring, il bellissimo circuito in Stiria che prevede tanti tratti in accelerazione e regala sempre un certo spettacolo anche dal punto di vista paesaggistico.

In Moto3 la questione Mondiale sembra essersi chiarita nelle ultime gare, con un David Alonso decisamente in fuga verso la conquista del titolo nella classe inferiore. Il colombiano ha ben 199 punti in classifica con la bellezza di sei vittorie sulle dieci gare finora disputate. Finora si è dimostrato il più forte della concorrenza e viene dal secondo posto in Gran Bretagna.

Il suo principale rivale è Ivan Ortolà: lo spagnolo ha 53 punti di svantaggio dal primo posto, ma è stato l’unico finora a rimanere nelle code di Alonso, vincendo due gare e raggiungendo sei volte il podio. A pesare sulla classifica sono soprattutto gli zero punti fatti nel Gran Premio delle Americhe. Dietro, gli altri sono più distanti, con Daniel Holgado e Collin Veijer che sono praticamente appaiati a 133 e 131 e provano a rientrare: sono gli unici due ad aver vinto gare al di là di Ortolà e Alonso.

Ortolà negli scorsi anni in Austria non ha mai brillato particolarmente, raccogliendo un quinto e un undicesimo posto, per non parlare di Alonso, che nel 2023 ha compromesso la gara per una caduta. Daniel Holgado giunse invece in seconda posizione e fu anticipato da Oncu al termine di un duello epico: chissà che quest’anno non possa fare i conti con il destino, che gli tolse il successo per soli cinque millesimi.