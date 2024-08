Moto3, Alonso domina il primo turno del GP Gran Bretagna

David Alonso detta legge nella prima sessione di prove libere del GP Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale Moto3. Il colombiano leader della classifica generale domina in quel di Silverstone stabilendo il nuovo record della pista in 2.09.600, parziale irraggiungibile dal resto della concorrenza.

Il pilota di CFMOTO Aspar Team ha preceduto di oltre tre decimi lo spagnolo Ivan Ortolà (MT Helmets – MSI) ed il giapponese Tatsuki Suzuki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), rispettivamente in seconda ed in terza piazza.

L’iberico Angel Piqueras (Leopard Racing) ed al nipponico Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSi) concludono la Top5 precedendo Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), Scott Odgen (MLav Racing), David Munoz (BOE Motorsports), Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) ed il nostro Stefano Nepa. Il #82 di LevelUp – MTA è l’unico italiano presente nella parte alta della graduatoria, attardato di quasi un secondo dal già citato Alonso.

Non sono scesi in pista e non torneranno in azione almeno fino alla prossima gara il nipponico Taiyo Furusato ed il nostro Luca Lunetta, entrambi esclusi per infortunio. Piccola pausa ora per i protagonisti della Moto3 che torneranno in scena alle 14.15 italiane per la disputa della seconda sessione di prove libere.

CLASSIFICA MOTO3 FP1 GP GRAN BRETAGNA

80 David ALONSO COL CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 2’09.600 14 14 229.2

2 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 2’09.983 12 13 0.383 0.383 228.3

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2’10.150 11 13 0.550 0.167 236.3

4 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 2’10.210 11 13 0.610 0.060 232.7

5 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 2’10.247 11 13 0.647 0.037 230.7

6 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’10.290 12 14 0.690 0.043 228.3

7 19 Scott OGDEN GBR Fibre Tec Honda – MLav Racing HONDA 2’10.363 11 13 0.763 0.073 228.3

8 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2’10.367 11 12 0.767 0.004 231.7

9 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2’10.519 13 13 0.919 0.152 237.8

10 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM 2’10.827 12 12 1.227 0.308 231.2