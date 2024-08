Moto2, Ogura ferma Canet e torna in pole nelle qualifiche del GP Gran Bretagna

Ai Ogura beffa Aron Canet e firma la pole-position nelle qualifiche del GP Gran Bretagna. Il giapponese strappa per 52 millesimi il primato all’iberico, il pilota di MT Helmets – MSI ritrova la prima casella dello schieramento in quel di Silverstone interrompendo un digiuno che durava dal GP Malesia 2022.

Dopo la Q1, segmento che ha visto come da copione Fermin Aldeguer (SpeedUp Racing) davanti ad Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2), Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika Gas Up Team) ed a Jeremy Alcoba (Yamaha VR46 Master Camp Team), è iniziata la lotta per la pole con Aron Canet (Fantic Racing) osservato speciale dopo il dominio imposto durante le prove libere.

Lo spagnolo ha stabilito il secondo posto durante il primo giro veloce inserendosi davanti a Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) ed alle spalle del giapponese Ai Ogura (MT Helmets – MSI). Il nipponico ha avuto provvisoriamente la meglio in 2.02.940, riferimento sufficiente per stabilire la pole-position.

Il #79 dello schieramento ha quindi potuto festeggiare davanti a Canet ed al brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team). Vietti si è dovuto accontentare per 26 millesimi della quarta posizione davanti a Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team), Arenas, Bo Bendsneyder , Joe Roberts (American Racing) ed Alonso Lopez (SpeedUp Racing). Quest’ultimo ha primeggiato sul teammate e connazionale Aldeguer, le due Boscoscuro precederanno domani sulla griglia di partenza Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team)

Domani orario atipico per la Moto2 che gareggerà alle 15.30 italiane dopo la disputa della competizione valida per la MotoGP.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA MOTO2

1 79 Ai OGURA JPN MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 2’02.940 3 6 280.5

2 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 2’02.992 3 7 0.052 0.052 275.5

3 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2’03.123 5 6 0.183 0.131 279.0

4 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’03.149 2 7 0.209 0.026 280.5

5 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 2’03.169 2 6 0.229 0.020 279.0

6 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2’03.205 2 7 0.265 0.036 279.0

7 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2’03.206 7 7 0.266 0.001 278.3

8 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 2’03.276 2 7 0.336 0.070 273.4

9 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2’03.289 5 6 0.349 0.013 272.7

10 21 Alonso LOPEZ SPA GT Trevisan SpeedUp BOSCOSCURO 2’03.378 6 7 0.438 0.089 276.9

11 54 Fermin ALDEGUER SPA GT Trevisan SpeedUp BOSCOSCURO 2’03.463 5 6 0.523 0.085 272.0

12 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2’03.521 3 7 0.581 0.058 278.3

13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’03.531 7 7 0.591 0.010 276.9

14 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 2’03.593 6 6 0.653 0.062 279.0

15 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2’03.639 3 7 0.699 0.046 273.4

16 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 2’03.659 6 6 0.719 0.020 280.5

17 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2’03.747 2 6 0.807 0.088 274.8

18 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2’03.925 7 7 0.985 0.178 282.7