Moto2, Alonso Lopez il più veloce sul bagnato, Arbolino e Garcia dal Q1

Alonso Lopez primeggia nella seconda sessione di prove libere della Moto2 nel Gran Premio di Aragon. Una sessione che di fatto non ha spostato nulla a livello di tempi rispetto a quelli maturati ieri: l’asfalto era infatti bagnato e i crono non sono migliorati rispetto a ieri.

Il più veloce è stato appunto Alonso Lopez che ha fatto registrare il tempo migliore proprio al termine del turno, quando l’asfalto si stava asciugando: 1:59.335 per lo spagnolo davanti a Jake Dixon di 1”721 e a Fermin Aldeguer di 2”216. Tempi che comunque vanno presi con le pinze, vista la particolarità della sessione e le condizioni della pista.

Lopez che si tratta comunque di una conferma rispetto alla sessione di ieri: lo spagnolo anche sull’asciutto era stato il più veloce e sul bagnato ha voluto dare un’ulteriore segnale alla concorrenza in vista di qualifiche e gara.

Al Q2 riesce ad approdare direttamente Celestino Vietti, vincitore dell’ultima gara in Austria, mentre dovrà passare dalle forche caudine del Q1 Tony Arbolino che ieri ha fatto registrare il quindicesimo tempo ad appena 26 millesimi da Guevara quattordicesimo. Oggi non ha avuto modo di migliorarsi e quindi il weekend parte decisamente in salita. Conferma il suo ventiseiesimo posto anche Sergio Garcia, un altro big che dovrà fare il Q1. Insomma, l’incognita pioggia ha creato un dispiacere a tanti.