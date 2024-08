Mattia Furlani raggiante e ambizioso: “Un bronzo olimpico frutto di un percorso, ma questo è solo l’inizio”

Come è vincere una medaglia olimpica a 19 anni? Mattia Furlani prova a spiegarlo al termine di una serata magica per lui allo Stade de France, la casa di queste Olimpiadi 2024 di Parigi. L’azzurrino è colui che ha regalato all’Italia dell’atletica la prima medaglia a Cinque Cerchi nella Finale del salto in lungo.

Una prestazione di qualità e consistenza, con la punta della misura a 8,34, e una serie notevole di salti abbondantemente oltre gli 8 metri e forse un nullo di pochissimo che avrebbe potuto regalargli anche qualcosa di più. Con i se e i ma non si fa la storia e non ci sono incertezze nel definire questo ragazzo un talento incredibile, solo all’inizio del proprio percorso.

La medaglia d’oro è andata al favorito n.1, il greco Miltiadis Tentoglou che ha siglato la misura di 8,48 a precedere il giamaicano Wayne Pinnock (8,36) e per l’appunto Furlani: “Non voglio piangere stavolta, altrimenti mi danno del piagnone (sorride ndr.)“, le sue prime parole ai microfoni di Rai Sport.

“Questa medaglia è un qualcosa che voglio condividere con il mio staff perché senza di loro non sarebbe stato possibile. Sono davvero contento di come tecnicamente ed emotivamente ho reagito a questa gara, segno che l’approccio è stato corretto. Sono stato molto costante“, ha commentato Furlani.

“Un riscontro frutto di un ottimo lavoro, ma c’è ancora tanto da fare. Sono giovane e ho ancora molte cose da migliorare e il fatto di aver ottenuto questa medaglia, trovandomi solo all’inizio del processo, mi riempie il cuore di gioia. Credo che questo possa essere un esempio per tutti quegli atleti, giovani come me, che per raggiungere certi traguardi hanno bisogno di fiducia e di tempo. L’anno scorso ero uscito di scena a Budapest nella fase eliminatoria perché dovevo fare delle esperienze e questo è fondamentale per maturare le proprie consapevolezze“, ha precisato con grande lucidità Mattia.

“Sono solo all’inizio della mia carriera e lavorerò per dare seguito a questa medaglia olimpica“, ha aggiunto l’azzurro. In altre parole, il meglio deve ancora venire.