Matteo Bellucci ad una vittoria dalla top100! Dove può arrivare in classifica al Challenger di Cary

Mattia Bellucci continua la sua fantastica estate: il giocatore di Busto Arsizio si è qualificato per i tabelloni principali del Roland Garros e di Wimbledon e nella stagione sul cemento americano sta trovando una buona continuità.

Il lombardo ad Atlanta era giunto ai quarti di finale partendo dalle qualificazioni, poi ha raggiunto il secondo turno anche a Washington sempre passando attraverso le qualificazioni. Questa settimana nel Challenger di Cary sta giocando alla grande: è partito anche in questo caso dal tabellone cadetto ed è arrivato in finale senza perdere neanche un set nei match contro Elias Ymer, Agustin Gomez, Hong, Basavareddy, Kukushkin e Diallo.

Questa sera si giocherà la finale contro il numero 1 del tabellone, ossia Roman Safiullin. Sarà dura battere il russo, attualmente numero 66 del mondo, ma in risalita in classifica. Comunque la classifica migliora per il giocatore azzurro e si avvicinano sempre di più i primi 100 giocatori del mondo.

Ecco le proiezioni di classifica per l’azzurro:

IL RANKING DI MATTIA BELLUCCI

Ranking al 13 agosto 2024: 517 punti, 113° posto

Ranking con l’approdo in finale: 555 punti, 102° posto

Ranking in caso di vittoria: 605 punti, 94° posto