Marcell Jacobs dopo la staffetta: “Sono andato forte: possiamo ripetere Tokyo”

Marcell Jacobs ha contribuito in maniera determinante alla qualificazione della 4×100 alla finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, correndo una buona seconda frazione sulla pista dello Stade de France. Il velocista lombardo, fresco di quinto posto sui 100 metri con il tempo di 9.85 (suo miglior riscontro cronometrico negli ultimi tre anni), si è reso protagonista di un cambio leggermente lungo con Matteo Melluzzo e poi ha scatenato i propri cavalli sul rettilineo opposto.

La sensazione è che il Messia dell’atletica tricolore sia stato molto veloce e che abbia fornito una prestazione convincente, ma ha dovuto frenare per passare il testimone a Fausto Desalu, motivo per cui il parziale dei tempi recita un 9.21 per l’azzurro. Con qualche patema di troppo, l’Italia è comunque riuscita a chiudere la propria batteria in quinta posizione (38.07) e ad accedere alla finale grazie al secondo tempo di ripescaggio. Domani sera i Campioni Olimpici di Tokyo 2020 andranno a caccia di una medaglia.

Marcell Jacobs ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “La mia sensazione è di essere andato molto forte, ma i dati non dicono questo. Sento di avere fatto una buona frazione, il cambio con Matteo Melluzzo è venuto buono, mentre quello con Fausto Desalu è risultato un po’ schiacciato e dobbiamo rivedere qualosa. L’importante era passare in finale. Non avremo una corsia ottimale, ma cercheremo di spingere al massimo e proveremo a ripetere quello che abbiamo fatto tre anni fa: credo che sia possibile“.

Marcell Jacobs lascia intravedere un certo ottimismo in vista dell’atto conclusivo e spera che l’Italia possa ripetere l’apoteosi di Tokyo 2020, di sicuro ci sono tutte le carte in regola per lottare per una medaglia. Gli USA di Noah Lyles, Fred Kerley e Kenneth Bednarek appaiono oggettivamente imbattibili, ma l’eliminazione della Giamaica apre scenari molto interessanti. Le rivali per il podio saranno Gran Bretagna, Cina, Sudafrica, Giappone, Francia, Canada.