Malagò verso la fine del mandato: “La legge vale per tutti, ma non per il Coni. Non posso ricandidarmi nonostante questi risultati”

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” ieri sera è intervenuto alla trasmissione di Rete 4 “Zona Bianca“ il presidente del CONI, Giovanni Malagò: il numero uno dello sport italiano ha attaccato la legge che non gli consente di ricandidarsi, a differenza di quanto accade con le Federazioni sportive affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Malagò, infatti, vorrebbe ricandidarsi alla guida del CONI, ma non può: “Per il nuovo mandato c’era una legge, fatta all’epoca dal Movimento 5 Stelle, poi questo Governo l’ha cambiata. Per le Federazioni ora per la presidenza si può essere nuovamente eletti, ma solo con i due terzi dei voti“.

Il presidente del CONI ha spiegato le sue ragioni: “Questa nuova norma però vale per tutti tranne che per il Coni, tutto questo ha un sapore curioso. Il mio mandato scade a maggio 2025: è possibile che dopo questi risultati e a pochi mesi da Milano-Cortina io non sia nemmeno in condizione di ricandidarmi, mentre altri sì?“.