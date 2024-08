Luna Rossa in testa alla Louis Vuitton Cup: la classifica aggiornata, INEOS e American Magic inseguono

A Barcellona è andata in scena la terza giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque catalane prosegue il lungo cammino che conduce al confronto risolutore per l’assegnazione del trofeo sportivo più antico del mondo. Si è gareggiato con vento leggero (8-10 nodi) e lo spettacolo non è mancato con la disputa di ben quattro prove valide per la competizione.

Luna Rossa ha firmato due spettacolari vittorie contro le due avversarie considerate più quotate: prima ha tramortito American Magic con un mirabolante sorpasso nel secondo lato di bolina, poi ha surclassato INEOS Britannia in maniera perentoria dopo un paio di virate più incisive nella bolina iniziale. Il sodalizio italiano è così salito a quota tre successi, considerando quello ottenuto due giorni fa contro Orient Express, e si trova in solitaria in testa alla classifica del round robin.

Luna Rossa ha conservato la propria imbattibilità e vanta così un’affermazione di margine nei confronti di INEOS Britannia e American Magic, ma gli statunitensi hanno disputato una regata in più rispetto agli altri due consorzi (quattro contro tre). Orient Express e Alinghi iniziano già a essere distaccate: i francesi sono a quota un punto, gli svizzeri sono fermi al palo.

Ricordiamo che al termine del doppio round robin (tutte le squadre affrontano le altre in due occasioni) le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. La prima classificata avrà inoltre il vantaggio di scegliere quale sarà la propria avversaria in semifinale. Di seguito la classifica aggiornata del round robin della Louis Vuitton Cup.

CLASSIFICA ROUND ROBIN LOUIS VUITTON CUP

1. Luna Rossa 3 vittorie (3 regate disputate)

2. INEOS Britannia 2 vittorie (3 regate disputate)

3. American Magic 2 vittorie (4 regate disputate)

4. Orient Express 1 vittoria (3 regate disputate)

5. Alinghi 0 vittorie (3 regate disputate)