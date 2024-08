Luna Rossa apre la Louis Vuitton Cup: sfida rovente con New Zealand, poi il punto da conquistare coi francesi

La competizione sportiva più antica del mondo ha inizio: oggi inizia il lungo cammino che conduce alla America’s Cup, la massima competizione di vela. Ci attendono due mesi di grande passione nelle acque di Barcellona, ma prima di arrivare alla fase calda bisognerà conoscere l’identità dello sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Scatta così la Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà chi potrà fronteggiare i detentori del tanto ambito trofeo.

Luna Rossa sarà impegnata in due regate nelle prima giornata di gare. Gli uomini dello skipper Max Sirena scenderanno in acqua per affrontare Team New Zealand nella rivincita del testa a testa di domenica pomeriggio nell’ambito dei preliminari. Questo confronto non metterà in palio punti per il round robin del Challenger, ma ha un’importanza non di poco conto dal punto di vista tecnico perché aiutetà a capire ulteriormente il potenziale dello scafo e la capacità di battagliare con i Kiwi.

I timonieri Francesco Bruni e James Spithill incrocranno la corazzata guidata da Peter Burling, con la consapevolezza di potersela giocare a viso aperto e di poter dare vita a un duello serrato grazie a una barca molto veloce. Bisognerà tenere molto alto il morale in seno all’equipaggio anche in vista del secondo impegno di giornata, il primo che metterà in palio i punti per la Louis Vuitton Cup: regata ampiamente alla portata contro i poco quotati francesi di Orient Express, Team Prada Pirelli partirà con tutti i favori del pronostico.

I transalpini verranno dal confronto d’apertura contro gli svizzeri di Alinghi, che cercano un punto importante per l’ammissione alle semifinali. La sfida tra i quotatissimi statunitensi di American Magic e i britannici di INEOS Britannia sarà molto indicativa: Tom Slingsby e compagni sapranno confermare la superiorità mostrata nei preliminari oppure il sodalizio guidato da Ben Ainslie avrà una reazione?

CALENDARIO PRIMA GIORNATA LOUIS VUITTON CUP

Giovedì 29 agosto

Ore 14.00 Orient Express vs Alinghi – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 14.45 circa) Luna Rossa vs Team New Zealand – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 15.20 circa) INEOS Britannia vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 15.50 circa) Orient Express vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max