Louis Vuitton Cup, Luna Rossa firma due vittorie da sballo: American Magic e Ineos ko, si rivede NZ

A Barcellona sono andate in scena cinque regate valide per la Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si è regatato con vento abbastanza leggero tra gli otto e i dieci nodi, che ha però costretto a qualche slittamento temporale delle varie prove e che ha portato alla cancellazione della sfida conclusiva tra New Zealand e Alinghi (rinviata a domani).

Luna Rossa ha aperto il pomeriggio con una spettacolare vittoria contro American Magic nella sfida più attesa del pomeriggio, ovvero quella tra gli equipaggi più quotati alla vigilia per contendersi il trofeo degli sfidanti. Il sodalizio italiano ha diversificato la partenza rispetto agli avversari ed è andata a prendere il lato destro del campo di regata, scivolando indietro di 150 metri. Team Prada Pirelli ha saputo recuperare con un bel gioco di virate e ha poi operato il primo sorpasso in avvio del successivo tratto di poppa.

Tom Slingsby e compagni hanno saputo rispondere, riportandosi davanti con brillantezza, ma nel secondo tratto di bolina Luna Rossa ha mostrato i muscoli: ha preso il lato sinistro, ha virato con grande carattere riuscendo a precedere gli avversari e ha poi progressivamente preso il largo, imponendosi con 24 secondi di vantaggio nei confronti degli americani. James Spithill e compagni hanno così infilato il secondo punto dopo quello ottenuto due giorni fa contro Orient Express, mentre il sodalizio a stelle e strisce è rimasto fermo al palo.

American Magic è riuscito a muovere la classifica soltanto successivamente, quando ha battuto Orient Express. I francesi erano stati bravissimi in partenza ed erano riusciti a portare gli avversari al di fuori delle boe di riferimento (come aveva fatto Luna Rossa durante i preliminari di settimana scorsa), ma sono poi incomprensibilmente andati lunghi senza transitare dallo start. Gli statunitensi sono riusciti a tornare indietro, hanno tagliato la linea virtuale, sono partiti e avevano già 300 metri di vantaggio.

I transalpini hanno provato a recuperare nei due tratti successivi, mostrando anche una discreta velocità di poppa, e si sono portati a un centinaio di metri di distacco dagli avversari, che non hanno però tremato e sono riusciti a mantenere la situazione di vantaggio, fondamentale per portare a casa il primo punto. In chiusura del quarto lato Orient Express è anche caduta dai foil, dopo non essere riuscita a entrare nel gate a causa di un problema meccanico e a quel punto non c’è stato più nulla da fare.

Già in precedenza i francesi non si erano presentati per disputare la regata con Team New Zealand a causa di un problema tecnico non meglio precisato. I Kiwi sono tornati in acqua dopo aver riparato lo scafo danneggiato due giorni fa a causa di un crollo dalla gru, ma ovviamente non si sono ricavate indicazioni riguardo il loro stato di forma visto che il testa a testa con i transalpini non ha avuto luogo: bisognerà aspettare domani per capire lo stato di forma del Defender.

INEOS Britannia ha battuto Alinghi in una regata al cardiopalma. Ben Ainslie e compagni hanno sfruttato il fatto che gli svizzeri non riuscissero ad alzarsi in volo e hanno guadagnato 800 metri di vantaggio, sembravano lanciati verso il successo ma a metà dell’ultimo lato di poppa è scesa dai foil. Gli elvetici hanno cercato la grande rimonta, hanno dimezzato il ritardo, ma proprio nel momento più critico i britannici sono riusciti a rialzarsi in volo e hanno portato a casa il secondo punto consecutivo dopo quello ottenuto contro gli americani.

In chiusura di pomeriggio Luna Rossa ha sconfitto in maniera nitida INEOS Britannia: partenza in fotocopia con quella inscena in precedenza contro gli americani, sorpasso operato dopo un paio di virate in bolina e poi allungo progressivo contro i britannici che tra l’altro al termine del primo lato di poppa sono scesi dai foil e hanno faticato a riprendere il volo. Il sodalizio italiano firma il terzo successo e vola al comando solitario della classifica del round robin.

RISULTATI LOUIS VUITTON CUP OGGI

Luna Rossa vs American Magic 1-0 (gli italiani hanno vinto per 24” sugli statunitensi)

Team New Zealand vs Orient Express 1-0 (i neozelandesi hanno vinto per ritiro dei francesi prima della partenza)

Alinghi vs INEOS Britannia 0-1 (i britannici hanno vinto per 1’25” sugli svizzeri)

Orient Express vs American Magic 0-1 (gli statunitensi hanno vinto per ritiro dei francesi dopo il quarto lato)

INEOS Britannia vs Luna Rossa 0-1 (gli italiani hanno vinto per 1’24” sui britannici)

CLASSIFICA ROUND ROBIN LOUIS VUITTON CUP

1. Luna Rossa 3 vittorie (3 regate disputate)

2. INEOS Britannia 2 vittorie (3 regate disputate)

3. American Magic 2 vittorie (4 regate disputate)

4. Orient Express 1 vittoria (3 regate disputate)

5. Alinghi 0 vittorie (3 regate disputate)