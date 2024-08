Louis Vuitton Cup, Luna Rossa-American Magic possibile scontro diretto per il primato. Forfait di New Zealand

La Louis Vuitton Cup 2024 è già entrata nel vivo dopo una prima giornata ricca di sorprese, in cui la notizia più clamorosa è arrivata in serata (al termine delle regate) con l’incidente durante le operazioni di alaggio che ha danneggiato la barca di Emirates Team New Zealand. I Kiwi, in seguito a questo episodio, hanno annunciato che non prenderanno parte ai match race di oggi in attesa di capire quanto tempo ci vorrà per completare la riparazione dello scafo.

Il Defender avrebbe dovuto fronteggiare Ineos Britannia e Orient Express Racing Team, di conseguenza il programma odierno nelle acque di Barcellona verrà dimezzato. Una dinamica che comunque non incide sulla classifica della fase a gironi della Challenger Selection Series, perché i punti raccolti contro i neozelandesi (in questo caso da Gran Bretagna e Francia) non vengono presi in considerazione.

Doppio impegno nel day-2 per gli statunitensi di American Magic, che sfidano inizialmente gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing in uno scontro diretto tra le uniche due formazioni ancora bloccate a zero punti in classifica. Patriot tornerà in acqua successivamente per il match race con Luna Rossa, un confronto potenzialmente importante in ottica primo posto del round robin.

Sin qui, tra regate preliminari e l’inizio della Louis Vuitton Cup, sono infatti l’imbarcazione americana e quella italiana ad aver impressionato maggiormente per velocità e potenziale rispetto agli AC75 degli altri Challenger. Il team Luna Rossa Prada Pirelli vuole comunque imporsi per dimostrare la sua solidità e per confermarsi a punteggio pieno in graduatoria dopo la netta vittoria di ieri sui francesi di Orient Express.