Louis Vuitton Cup, l’equipaggio di Luna Rossa per le regate di oggi: scelte le formazioni

Luna Rossa è ormai prossima a scendere in acqua a Barcellona per la prima giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Sta incominciando una nuova avventura per il sodalizio italiano nella competizione sportiva più antica del mondo e il cammino inizierà affrontando proprio la corazzata oceanica in un testa a testa che non metterà in palio punti per il round robin.

Dopo il rovente scontro con i detentori della Vecchia Brocca, Team Prada Pirelli sarà impegnata nell’incrocio con i poco quotati francesi di Orient Express, dove potrà effettivamente conquistare un punto per la classifica generale. Ricordiamo che i cinque sfidanti si fronteggeranno due volte tra loro e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali della Louis Vuitton Cup, mentre la peggiore tornerà a casa con largo anticipo.

Lo skipper Max Sirena ha comunicato l’equipaggio per i due confronti odierni. Al timone saranno presenti Francesco Bruni e James Spithill, i trimmer saranno Umberto Molineris e Andrea Tesei, mentre Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia ricopriranno il ruolo di cyclors. Per l’incrocio con i transalpini è stato previsto un cambio (Luca Kirwan per Emanuele Liuzzi), ma va precisato che si possono operare anche più sostituzioni tra le due regate se lo skipper lo svolese.

EQUIPAGGI LOUIS VUITTON CUP OGGI

LUNA ROSSA vs TEAM NEW ZEALAND

LUNA ROSSA

Timonieri: Francesco Bruni, James Spithill.

Trimmer: Umberto Molineris, Andrea Tesei.

Cyclors: Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi, Cesare Gabbia.

NEW ZEALAND

Timonieri: Peter Burling, Nathan Outteridge.

Trimmer: Blair Tuke, Andy Maloney.

Cyclors: Louis Crosby, Cam Webster, Hamish Bond, Dougal Allan.

LUNA ROSSA vs ORIENT EXPRESS

LUNA ROSSA

Timonieri: Francesco Bruni, James Spithill.

Trimmer: Umberto Molineris, Andrea Tesei.

Cyclors: Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Luca Kirwan, Cesare Gabbia.

ORIENT EXPRESS

Timonieri: Quentin Delapierre, Kevin Peponnet.

Trimmer: Matthieu Vandame, Jason Saunders.

Cyclors: Timothé Lapauw, Thibaut Verhoeven, Antoine Nougarède, Rémi Verhoeven.