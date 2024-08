Louis Vuitton Cup: il vento si alza a Barcellona? L’onda si può far sentire: previsioni meteo e campo di regata

Oggi pomeriggio andrà in scena la terza giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che definirà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Nelle acque di Barcellona prosegue l’avventura della competizione sportiva più antica del mondo, sono in programma ben sei regate dopo le cancelliazioni di ieri a causa del vento leggero.

Luna Rossa sarà impegnata prima nel recupero contro American Magic, poi successivamente contro INEOS Britannia: il sodalizio italiano se la dovrà vedere contro gli statunitensi e contro i britannici in due sfide cruciali per la classifica del round robin. Team New Zealand tornerà in scena dopo aver riparato la barca a tempo di record e affronterà Orient Express e Alinghi. Previsti anche altri due incroci: Alinghi-INEOS Britannia e Orient Express-American Magic.

Gli organizzatori hanno comunicato che si scenderà nel campo di regata C, le previsioni meteo parlano di un vento leggero tra gli otto e i dieci nodi che soffia da Est. La direzione è la stessa degli ultimi due giorni, ma la velocità è superiore rispetto ai sette nodi che hanno animato i pomeriggi di giovedì e venerdì, dunque dovrebbero esserci le condizioni per regatare. Attenzione all’onda, che viene stimata in 40 centimetri e potrebbe creare un po’ di noia sotto un cielo leggermente nuvoloso.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP OGGI

Sabato 31 agosto

Ore 14.00 Luna Rossa-American Magic

A seguire Team New Zealand-Orient Express

A seguire Alinghi vs INEOS Britannia

A seguire Orient Express vs American Magic

A seguire INEOS Britannia vs Luna Rossa

A seguire Alinghi vs Team New Zealand