Louis Vuitton Cup 2024: tutte le barche partecipanti. Luna Rossa sfida Ineos e Alinghi, occhio agli americani

La Louis Vuitton Cup è il torneo degli sfidanti, ovvero la competizione che designerà l’equipaggio che avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al momento. A partire dal prossimo 29 agosto, nelle acque di Barcellona, si fronteggeranno cinque squadre: gli italiani di Luna Rossa, i britannici di INEOS Britannia, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Magic, i francesi di Orient Express.

Luna Rossa punta alla vittoria e vuole guadagnarsi la possibilità di sfidare nuovamente i Kiwi, cullando il sogno di alzare al cielo la Vecchia Brocca. I ragazzi di Max Sirena temono in particolar modo INEOS Britannia (Challenger of Record, ovvero colui che per primo ha lanciato il guanto di sfida ai neozelandesi) e American Magic: i britannici hanno lavorato con Mercedes e sono sostenuti da uno degli uomini più ricchi del Regno Unito, ma non va dimenticato che Ben Ainslie e compagni sono stati travolti dal sodalizio tricolore nella finale del Challenger di tre anni fa; gli statunitensi potrebbero avere trovato delle interessanti soluzioni tecniche.

Alinghi ha vinto il trofeo per due volte nel primo decennio del Terzo Millennio, ma la compagine svizzera sembra avere un equipaggio inferiore alle altre realtà. Orient Express è l’ultima compagine ad avere presentato iscrizione e sulla carta è la pretendente meno accreditata.

Il format della Louis Vuitton Cup è particolarmente intenso: i cinque sfidanti si sfideranno in un doppio testa a testa (il round robin, a cui tra l’altro prenderà parte anche Team New Zealand ma fuori graduatoria) e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali; la prima classificata della fase a gironi sceglierà la propria sfidante, le semifinali saranno al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque); la finale del Challenger sarà addirittura sulla distanza delle tredici regate (vince chi ne conquista sette).