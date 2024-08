Louis Vuitton Cup 2024, Quentin Delapierre: “Abbiamo imparato molto nelle regate preliminari”

Giornata di vigilia a Barcellona, dove domani scatteranno le regate della Louis Vuitton Cup 2024 di vela: in conferenza stampa, come riportato sul sito ufficiale della manifestazione, ha parlato anche Quentin Delapierre, skipper del team francese Orient Express Racing, che si è mostrato ottimista sulle possibilità del team transalpino di ben figurare, nonostante un gap di esperienza da colmare.

Sui risultati ottenuti nei giorni scorsi a Barcellona: “Non è così frustrante. Sappiamo di non avere molta esperienza sul campo di gara, soprattutto nelle partenze, e non abbiamo avuto l’opportunità di gareggiare contro un’altra barca durante la preparazione. Quindi, le regate preliminari per noi sono state un’esperienza incredibile per imparare il più possibile“.

Fondamentali alcuni punti nevralgici delle regate: “Nelle partenze e nelle prepartenze, abbiamo imparato molto e lo dimostreremo domani. Ho molta fiducia nel team, la sfida è enorme per noi, ma molti reparti all’interno del team hanno imparato molto e migliorato le loro capacità durante le regate preliminari, quindi è una buona opportunità per noi“.