Louis Vuitton Cup 2024: il regolamento delle regate. I lati di poppa-bolina e i possibili accorciamenti

La America’s Cup è la competizione sportiva più antica al mondo e affonda le sue origini in un passato lontano più di un secolo e mezzo. La mitica Vecchia Brocca è uno dei trofei più iconici in circolazione e la sua leggenda si rinverdirà proprio quest’anno: sarà Barcellona a ospitare la prestigiosa manifestazione, l’evento tornerà in Europa in un campo di regata neutro scelto da Team New Zealand, detentore della Coppa America.

Il nome dello sfidante dei Kiwi uscirà dalla Louis Vuitton Cup: la fase a gironi si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre, le semifinali sono in programma dal 14 al 19 settembre, la finale andrà in scena dal 25 settembre al 5 ottobre. Chi riuscirà a spuntarla tra Luna Rossa, Ineos Britannia, American Magic, Alinghi e Orient Express andrà a incrociare i neozelandesi.

I cinque sfidanti si sfideranno in un doppio testa a testa (il round robin, a cui tra l’altro prenderà parte anche Team New Zealand ma fuori graduatoria), ogni vittoria varrà un punto e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali; la prima classificata della fase a gironi sceglierà la propria sfidante, le semifinali saranno al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque); la finale del Challenger sarà addirittura sulla distanza delle tredici regate (vince chi ne conquista sette).

Le regate si svilupperanno tradizionalmente su sei lati: tre di poppa e tre di bolina. Normalmente le prove durereranno tra i 23 e i 26 minuti, il comitato di gara potrebbe optare per degli accorciamenti in caso di vento troppo leggero che impedisca di restare nei tempi prestabiliti.