Lotta, i risultati della prima giornata alle Olimpiadi. Il cubano Lopez in finale a 41 anni nella greco-romana

Va ufficialmente in archivio la prima giornata della lotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi, sulle materassine del Grand Palais Éphémère, si sono disputate le eliminatorie di tre categorie di peso: 68 kg femminile, 60 e 130 kg greco-romana. Definiti dunque i protagonisti delle finali per l’oro ed i tabelloni dei ripescaggi per il bronzo, che andranno in scena domani.

Partiamo dai pesi massimi della greco-romana, in cui il 41enne cubano Mijaín López Núñez ha dimostrato di essere ancora nell’elite globale della specialità raggiungendo in finale il cileno Yasmani Acosta Fernandez e portandosi ad una sola vittoria da uno storico quinto titolo olimpico individuale consecutivo (filotto cominciato a Pechino 2008).

Nella 60 kg hanno conquistato il pass per l’ultimo atto il giapponese Kenichiro Fumita ed il cinese Liguo Cao, mentre per quanto riguarda il settore femminile combatteranno per il metallo più pregiato nella 68 kg la statunitense Amit Elor e la kirghisa Meerim Zhumanazarova.