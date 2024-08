Lotta, assegnati i primi due titoli nella greco-romana ed uno nella femminile alle Olimpiadi

Si chiude la prima sessione dedicata alle finali della lotta alle Olimpiadi di Parigi 2024: sono stati assegnati infatti i primi tre titoli dei Giochi, due nella greco-romana (-60 kg e -130 kg) ed uno nella femminile (-68 kg). Non c’erano azzurri qualificati in queste categorie di peso.

Nei -60 kg della greco-romana il nipponico Kenichiro Fumita supera in finale il cinese Cao Liguo per 4-1, mentre nelle sfide per il bronzi il kirghiso Zholaman Sharshenbekov regola l’iraniano Mehdi Mohsen Nejad per 3-1, mentre il nordcoreano Ri Se Ung liquida per superiorità tecnica il venezuelano Raiber Jose Rodriguez Orozco (8-0).

Nei -60 kg della greco-romana l’oro va al cubano Mijain Lopez Nunez, che batte per 6-0 il cileno Yasmani Acosta Fernandez, mentre salgono sul gradino più basso del podio l’iraniano Amin Mirzazadeh, che regola per 4-0 l’azero Sabah Saleh Shariati, ed il cinese Meng Lingzhe, che piega per 5-2 l’egiziano Abdellatif Mohamed.

Nei -68 kg della femminile affermazione della statunitense Amit Elor, che batte per 3-0 la kirghisa Meerim Zhumanazarova, mentre le medaglie di bronzo vanno alla turca Buse Cavusoglu Tosun, che supera per 4-2 la nordcoreana Pak Sol Gum, ed alla nipponica Nonoka Ozaki, che regola la nigeriana Blessing Oborududu per 3-0.

