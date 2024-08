Los Angeles 2028: quali saranno i 5 nuovi sport alle Olimpiadi e cosa aspettarsi dall’Italia

Ci siamo appena lasciati alle spalle le Olimpiadi di Parigi 2024, ma è bene non adagiarsi sugli allori e guardare già al futuro. La prossima edizione dei Giochi andrà in scena tra quattro anni: appuntamento a Los Angeles 2028, dove tra l’altro debutteranno cinque nuovi sport. Quali saranno gli ingressi per la prossima rassegna a cinque cerchi? Un gradito ritorno come quello di baseball e softball, presenti a Tokyo ma assenti nella capitale francese. Quattro debutti assoluti come flag football, cricket, lacrosse e squash. Qual è il livello dell’Italia in queste discipline e cosa possiamo aspettarci dagli azzurri nel prossimo quadriennio?

NUOVI SPORT OLIMPIADI LOS ANGELES 2028: LA SITUAZIONE DELL’ITALIA

BASEBALL E SOFTBALL

Le ragazze del softball sono reduci dal sesto posto ai Mondiali, ma dopo aver lottato per il bronzo: se la giocheranno di sicuro con la solita Olanda, ma anche con Spagna e Cechia date in forte crescita. La nostra Nazionale è riuscita a giocarsela con il Canada, dunque ha i mezzi per ritornare ai Giochi dopo essere state presente anche a Tokyo 2020. Diverso il discorso per il sbaseball: una storia gloriosa fatta di dieci titoli europei e il recente quinto posto ai World Classic, ma il nono posto agli ultimi Europei (peggior risultato di sempre) evidenzia delle criticità di un movimento che fatica a rimanere ai vertici. Come si fa con il WBC, occorrerà ricorrere agli innesti di paisà proveniente dai campionati statunitensi (soprattutto le Minors) per inseguire una non semplice qualificazione ai Giochi.

CRICKET

L’Italia vanta nel proprio palmares gli Europei conquistati con gli uomini e con le donne nel 2013. In seguito il movimento maschile si è mantenuto su livelli discreti, mentre quello femminile ha faticato a esprimersi in certi contesti. Entrambe le selezioni sono composte da giocatori di origini pakistane, indiane o del Commonwealth. Pensare alla qualificazione alle Olimpiadi appare decisamente ostico, visto che verosimilmente ci saranno pochi posti a disposizione per l’Europa e la concorrenza, guidata dal Regno Unito, sarebbe probabilmente irraggiungibile per gli azzurri.

FLAG FOOTBALL

Il secondo posto raggiunto dagli uomini ai World Games 2022 rappresenta una base di partenza molto interessante (gli USA si imposero nell’atto conclusivo per 46-36). Questo sport, che è nei fatti una sorta di football americano senza la forza dirompenti dei placcaggi iconici di questa disciplina, potrebbe essere una bella sorpresa per l’Italia: a fine agosto si disputeranno i Mondiali, dove rivedremo alcuni giocatori dei World Games, e ne sapremo di più. Qualificarsi a Los Angeles non sarà semplice, ma ci si potrà provare. In campo femminile c’è poca tradizione, ma la Federazione ha deciso di investire.

LACROSSE

Lo storico nono posto raggiunti ai Mondiali maschili dell’anno scorso con diversi oriundi fa ben sperare, anche perché l’Italia è risultata la terza europea dietro a Inghilterra ed Israele: ci si può lavorare e potrebbero arrivare sorprese, con la consapevolezza che non sarà semplice emergere. Le donne sono reduci da una buona prova agli Europei spingendosi fino ai quarti di finale, ma la sensazione è che in questo caso il compito sia più complesso. Attenzione, però: alle Olimpiadi si gareggerà nella versione Sixies, diversa da quella adottata nelle competizioni di cui vi abbiamo parlato.

SQUASH

Sono lontani i tempi della medaglia di bronzo a squadre vinta dagli uomini agli Europei nel 2011 (compagine composta quasi esclusivamente da naturalizzati). Attualmente i migliori italiani nelle classifiche internazionali stazionano nei pressi della 200ma posizione: al momento i cinque cerchi sono un miraggio.