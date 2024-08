Lo sport non finisce mai! Tanti eventi ad agosto dopo le Olimpiadi: Vuelta, Luna Rossa, Paralimpiadi e tanto altro…

Le Olimpiadi di Parigi 2024 ci hanno tenuto compagnia negli ultimi sedici giorni: una vera e propria abbuffata di sport dalla mattina alla sera ha affiancato la vita degli italiani per più di due settimane, ormai abituati a scandire il tempo in base a quello che accadeva nella capitale francese. Dalla Cerimonia di Apertura andata in scena lo scorso 26 luglio sembrano passate giusto poche ore e invece siamo già arrivati alla Cerimonia Chiusura dei Giochi, che si celebrerà questa sera (dalle ore 21.00) allo Stade de France.

Dopo un banchetto di questa portata qualche appassionato gradirà prendersi dei giorni di respiro, magari godendosi qualche giorno di vacanza visto il periodo dell’anno, ma molti amanti dello sport non vedranno l’ora di tuffarsi nuovamente nell’agone delle gare. Come sapranno bene i lettori di OA Sport, lo sport non si ferma davvero mai: ci aspettano tantissimi eventi nella seconda parte del mese di agosto, sarà un post Olimpiadi davvero infarcito di appuntamenti agonistici da gustare con passione.

Nella settimana che si aprirà lunedì 12 agosto proseguirà il Masters 1000 di Montreal per quanto riguarda il tennis (in contemporanea con il WTA 1000 di Torono) e poi ci si sposterà a Cincinnati. Mercoledì 14 agosto non ci si potrà perdere Atalanta-Real Madrid, Supercoppa Europea di calcio. Il weekend sarà già infuocato perché sabato 17 agosto incomincerà la Vuelta di Spagna per gli amanti del grande ciclismo, la MotoGP ritornerà con il GP di Austria nel fine settimana del 16-18 agosto, mentre il weekend successivo (23-25 agosto) toccherà alla F1 con il GP d’Olanda e alla Superbike con il GP di Ungheria.

Parigi tornerà a essere grande protagonista con le Paralimpiadi, previste dal 28 agosto all’8 settembre. Imperdibile lo spettacolo della vela a Barcellona: dal 22 al 25 agosto ci saranno le regate delle preliminari della America’s Cup, poi il 29 agosto inizierà la Louis Vuitton Cup ovvero il torneo degli sfidanti che decreterà chi potrà fronteggiare Team New Zealand per la conquista della Vecchia Brocca. Il 26 agosto scatteranno gli US Open, ultimo Slam della stagione di tennis che si concluderà l’8 settembre. A corollario anche i Mondiali Under 20 di atletica (26-31 agosto) e il GP d’Italia di F1 a Monza (1° settembre)

CALENDARIO SPORT DOPO LE OLIMPIADI (eventi di punta)

12-19 agosto TENNIS, Masters 1000 Cincinnati/WTA 1000 Cincinnati

14 agosto CALCIO, Supercoppa Europea: Atalanta-Real Madrid

16-18 agosto MOTOGP, GP Austria

17-18 agosto MOTOCROSS, GP Olanda

17 agosto-8 settembre CICLISMO, Vuelta di Spagna

22-25 agosto VELA, America’s Cup (regate preliminari)

23-25 agosto F1, GP Olanda

23-25 agosto SUPERBIKE, GP Ungheria

24 agosto-1° settembre ARRAMPICATA SPORTIVA, Europei

24-25 agosto MOTOCROSS, GP Svizzera

26-31 agosto ATLETICA, Mondiali Under 20

26 agosto-8 settembre TENNIS, US Open

28 agosto-1° settembre MOUNTAIN BIKE, Mondiali

28 agosto-8 settembre PARALIMPIADI

29 agosto-7 ottobre VELA, Louis Vuitton Cup (torneo sfidanti America’s Cup)

30 agosto-1° settembre F1, GP Italia