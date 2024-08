LIVE Tuffi, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Marsaglia a caccia della Finale dai tre metri, iniziano Pellacani e Bertocchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

GLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settimagiornata di gare dei tuffi in queste Olimpiadi di Parigi 2024. All’Aquatics Centre, in programma quest’oggi la semifinale della gara maschile individuale dai tre metri e la fase preliminare della stessa specialità al femminile.

In casa Italia, Lorenzo Marsaglia ha nel mirino l’ingresso nell’atto conclusivo di domani. Non è riuscito a proseguire nel percorso Giovanni Tocci, che ha commesso non pochi errori nel corso delle eliminatorie. Marsaglia dovrà elevare probabilmente i propri coefficienti per riuscire nell’impresa, visto che i suoi avversari porteranno una serie di tuffi decisamente più complicata.

Nel pomeriggio inizierà l’avventura di Chiara Pellacani e di Elena Bertocchi nella medesima specialità al femminile. Dai tre metri le azzurre vorranno anzitutto superare lo scoglio della semifinale, per poi ritrovarsi nel giorno successivo e proseguire nel cammino. Grandi attese soprattutto per Pellacani, che a livello europeo ha dimostrato di essere il riferimento.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei tuffi in queste Olimpiadi di Parigi 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la semifinale della gara maschile dai tre metri prevista dalle 10.00, mentre i preliminari del trampolino tre metri femminile inizieranno alle 15.00. Buon divertimento!