LIVE Sollevamento pesi, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: è il giorno di Pizzolato

Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata del sollevamento pesi ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Il giorno più atteso per l’Italia è arrivato, oggi scenderà in pedana Antonio Pizzolato, bronzo tre anni fa e uno dei principali candidati al podio nella sua categoria d’appartenenza, quella dei -89 kg.

Alla “South Paris Arena 6” gli azzurri sono ancora a caccia della prima medaglia, dopo l’exploit dei tre podi della spedizione in Sol Levante, e oggi ci si gioca la carta più importante. Antonino “Nino” Pizzolato salirà in pedana con ambizioni molto alte e senza timore reverenziale. L’obiettivo del siciliano è infatti quello di ritrovarsi a duellare a tu per tu con il fuoriclasse bulgaro Karlos Nasar, favorito numero uno per mettersi al collo il metallo più pregiato.

I presupposti per fare bene ci sono tutti, con l’italiano che si presenterà con una condizione di forma ritrovata dopo un triennio dove ha dovuto fare i conti con un fastidiosissimo infortunio. Non sarà ovviamente una corsa a due, con diversi atleti pronti a inserirsi nella battaglia per il podio. Su tutti il colombiano Yeison Lopez Lopez, ma anche l’iraniano Mir Mostafa Javadi Aliabadi e l’egiziano Ibrahim Karim Abokhala, senza dimenticare il venezuelano Keydomar Giovanni Vallenilla Sanchez.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata del sollevamento pesi ai Giochi della XXXIII Olimpiade. La finale degli -89kg scatterà alle ore 15.00, con Antonio Pizzolato che punta dritto al podio. Sarà una giornata campale per l’Italia a Parigi, fondamentale per la spedizione azzurra. Buon divertimento a tutti!